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Giriş Tarihi: 20.5.2022 18:15

Üniversitelilerin pikniği faciaya dönüyordu

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Üniversitelilerin pikniği faciaya dönüyordu

Piknik yaptıkları alanda suya düşen üniversite öğrencisini kurtarmak için peşinden atlayan başka bir üniversiteli şans eseri baraj gölü ortasındaki adacığa çıkmayı başardı. Adada bir süre mahsur kalan üniversiteli gençler, AFAD tarafından botla kıyıya çıkarılarak kurtarıldı.

Olay, Tunceli-Elazığ karayolu Rabat Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre piknik amacıyla viyadük altında bulunan yeşil alana giden bir grup üniversite öğrencisinden adı öğrenilemeyen bir kız öğrenci ellerini yıkamak isterken dengesini kaybederek Uzunçayır Baraj Gölü'ne düştü. Arkadaşının suya düştüğünü gören bir başka üniversite öğrencisi de baraj gölüne atladı. İki arkadaş şans eseri yüzerek baraj gölü ortasında bulunan adacığa çıkmayı başardı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu 2 üniversiteli bulundukları alandan botla alınarak kıyıya çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Üniversitelilerin pikniği faciaya dönüyordu
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