Adana’da tarihi gençlik şöleni! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" öncesinde hazırlıklar tamamlandı.

AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen etkinlik için yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşlar saatler öncesinden alana gelmeye başladı.

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" isimli programa katılıyor.

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Başkan Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni" etkinliğinde, Yeni Adana Stadyumu'nda yer bulamayan vatandaşlara, stadın dışında kurulan sahneden hitap eti

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bugün Adana'da bir başka güzel. Bugün Adana bir başka heyecanlı, bir başka coşkulu. Adana'yı da bölgesiyle beraber tüm Akdeniz'in parlayan yıldızı haline getirmek için eserlerle, devasa yatırımlarla donattık.

"SON 20 YILDA ARAMIZA KİMSENİN GİRMESİNE İZİN VERMEDİK"



81 vilayetin tamamındaki gençleri gönülden selamlıyorum. Bugün Adana bir başka çoşkulu. Sizler, bugün görüyorum ki kabınıza sığmıyorsunuz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarımın, bereketin şehri Adana'yı biz bir başka seviyoruz. Hep en ön safta olan vatansever vatandaşlarını seviyoruz. Rabbim stadyumlara sığmayan muhabbetimizi daim eylesin. Son 20 yılda aramıza kimsenin girmesine izin vermedik.

"BİZ BU MİLLETE AŞIĞIZ"

Başbakanlığımızdan itibaren sadece sıkıntıları değil mutluluğunu da paylaştık. Hasret giderdik, ahdimizi yeniledik. Sandıktan çıkan netice ne olursa olsun, ayrım yapmadan şehirlerimize hizmet götürdük. Biz bu millete aşığız. Ve aşık olduğumuz için dağları delerek bu yolda devam ediyoruz. Birileri gençlerimizi kısır kavgalarına dahil etmek isterken, biz buradan kardeşlik mesajları veriyoruz.



Birileri nefret diliyle konuşurken, biz sevgi diliyle konuşuyoruz. Sırtını emperyalistlerine dayayanların gençleri bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz. Sevgili gençler, bizim siyasetimizde kışkırtma yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz öfkeyi körükleyen değil sevgiyi kardeşliği öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Siyaset simsarlarına bir mesaj vermeye geldik

"KÜRESEL GÜÇLERİN HESAPLARINA PEŞKEŞ ÇEKİLECEK EVLADIMIZ YOKTUR"



Birileri nefret diliyle konuşurken, biz sevgi diliyle konuşuyoruz. Sırtını emperyalistlerine dayayanların gençleri bozuk para gibi harcamasına izin vermeyeceğiz. Sevgili gençler, bizim siyasetimizde kışkırtma yoktur. Bizim siyaset anlayışımızda milleti kutuplaştırmak yoktur. Biz öfkeyi körükleyen değil sevgiyi kardeşliği öne çıkaran bir siyasi geleneğin mensuplarıyız. Bugün buraya sadece kucaklaşmaya gelmedik. Bayat senaryolarla ülkemizi bölmeye çalışanlara net mesaj vermeye geldik. Türkiye'nin geleceğine kimsenin ipotek koyamayacağını aktarmaya geldik. Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. emperyalistlere taşeronluk yapanların kirli ellerine bırakmayacağız. İstiklal ve istikbalimize leke sürdürmeyeceğiz. Son 20 yılda olduğu gibi 2023'e giden süreçte de 85 milyonun tamamını kardeşimiz bilecek, omuz omuza yürüyeceğiz. Bizim milletimizden başka pusulamız yoktur. Bizim küresel güçlerin hesaplarına peşkeş çekilecek evladımız yoktur.