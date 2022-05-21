AK Partili Mehmet Özhaseki’den İsveç ve Finlandiya’ya ’NATO’ tepkisi

Kocasinan Mimarsinan Mahallesi'nde yapılan açılışa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA TERÖR ÖRGÜTLERİNE KUCAK AÇIYOR"

Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine kucak açtıklarını ve şimdi de NATO'ya girmek istediklerini söyleyen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Açılışını yapacağımız tesisin hayırlı olmasını diliyorum. Değerli başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ı da tebrik ediyorum. Allah razı olsun, güzel bir tesis olmuş. Burada vatandaşlarımızın beklediği, sevecekleri güzel bir tesis yapmışlar. Ben şahsen Cumhurbaşkanımızın yakın bir mesafede arkadaşı olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir insanı tanımaktan da Allah'a şükrediyorum. Gecesi yok, gündüzü yok.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ŞİMDİ ONLARIN HEPSİNİ HİZAYA SOKUYOR"

Toplantılarına yetişirken emin olun yoruluyoruz ama çok şükür bu ülkenin çalışmaya ihtiyacı var. Onu görüyoruz. O olmadan olmaz zaten. Şimdi de dikkat ederseniz şu gelişen olaylar karşısında da Türklerin tavrı çok net ve doğru bir tavır. Ukrayna ve Rusya arasındaki yaşanan ilişkilerde Türkiye'nin durduğu noktayı görüyoruz. Şimdi de Finlandiya ve İsveç'teki beyefendiler NATO'ya girmek istiyorlarmış. İstesinler. Senelerce Türkiye'ye kötülük yapanlar, PKK'ya FETÖ'ye kucak açanlar, onlara miting yaptırıp bizim bakanlarımıza Avrupa'ya girişi yasaklayanlar şimdi hizaya gelsinler de görelim bakalım. Cumhurbaşkanımız şimdi onların hepsini hizaya sokuyor. Bu bir liderliktir. Dün yurtdışına gittiğinde başka devlet adamları ile görüşürken 2 büklüm olan adam tipinden, bugün her gittiği ülkede dimdik, Türk Milleti'ni temsil eden Allah'a hamdolsun bir Cumhurbaşkanımız var" dedi.