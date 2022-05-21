Bakan Soylu, ’Yeni bir süreç başlatıyoruz’ diyerek açıkladı! Tarih verdi...

Parmak izi doğrulamada yerli programın yüzde 94,7 gibi bir oran tutturduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "Bizim parmak izinin sayısallaştırılması algoritmamız, yabancı bir ülkeden satın almayla gerçekleşmişti. Bundan 2,5 yıl önce bunun çalışmalarına başladık ve HAVELSAN'la birlikte kurulan ortak bir şirketle bunu sağladık. Ve şimdi size vereceğim rakam dünyada bu konuda hemen hemen en iyi orana ulaşmış rakam. Bizim başka bir ülkeden satın alma yaptığımız şirketle sayısallaştığımız parmak izi yani parmak izinin doğrulanması veya alınması, yabancı şirketten bize satılan programda yüzde 82'ydi. Şimdi bizim son 2,5 yılda geliştirdiğimiz ve yüzbinlerce teyit ettiğimiz uygulamalı gördüğümüz program yüzde 94,7. Yani bu fuarın ne anlama geldiği, yerliliğin ve milliliğin ne anlama geldiği, bunun nasıl teşvik edildiğinin belki de en önemli süreçlerinden bir ve örneklerinden bir tanesini değerlendirdik" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Soylu, parmak izi doğrulama sistemindeki bu geliştirilen programın, nüfus dairlerinde, emniyet ve jandarmada, göç ve pasaport idaresinde, noter, tapu ve kadastroda kullanılabileceğinin altını çizdi.