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Giriş Tarihi: 21.5.2022 20:23

Başkan Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı

AA
Başkan Erdoğan, Spor Toto Süper Lig’e yükselen takımları kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u canıgönülden tebrik ediyor, play-off mücadelesi verecek takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen takımları kutladı
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