Başkan Erdoğan, Spor Toto Süper Lig’e yükselen takımları kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'u canıgönülden tebrik ediyor, play-off mücadelesi verecek takımlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Spor Toto Süper Lig'e yükselen MKE @Ankaragucu ile Bereket Sigorta @Umraniyespor'u canıgönülden tebrik ediyor, play-off mücadelesi verecek takımlarımıza başarılar diliyorum. pic.twitter.com/nvnwEfH6H8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 21, 2022