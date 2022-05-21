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Giriş Tarihi: 21.5.2022 14:08 Son Güncelleme: 21.5.2022 14:16

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Çerkes Sürgünü mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Çerkes Sürgünü'nün 158'inci yıl dönümü sebebiyle bir mesaj paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı, yüzyıllar geçse de unutulmayacak tarifsiz acıları hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı
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