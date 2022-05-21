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Giriş Tarihi: 21.5.2022 10:34

Başkan Erdoğan'ın raket tutuşu NFT oldu!

Başkan Erdoğan’ın raket tutuşu NFT oldu!

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşu NFT'ye dönüştürüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, NFT'yi Başkan Erdoğan'a hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisi oynadığı sıradaki raket tutuşunun Nitelikli Fikri Tapu'ya (NFT) dönüştürüldüğünü bildirdi.

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın masa tenisindeki merak edilen raket tutuşu, Nitelikli Fikri Tapu'ya dönüştü ve Gençlik ve Spor Bakanımız tarafından kendilerine hediye edildi. Yenilikçi teknolojileri yakından takip eden dijital gençlerin bakanı Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu tebrik ediyorum."

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Başkan Erdoğan'ın raket tutuşu NFT oldu!
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