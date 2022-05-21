CHP’li belediye çalışanları adliyede

CHP'li Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 198 şüpheliden 162'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildi. "Örgütlü Bir Şekilde Rüşvet Almak, Rüşvet Vermek, Rüşvete Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına karıştıkları iddia edilen 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından; İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 48'i Kadıköy Belediyesi'nde görev yapan zabıta memuru, 6'sı ise belediye gıda denetim mühendisi olan şüphelilerden 198'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin telefon görüşmelerinde rüşvet alınacak kişileri "Sağlam Arkadaş" olarak kodladıklarının ortaya çıkarıldığı, örgütün isminin ise bu nedenle "Sağlam Arkadaş Suç Örgütü" olarak kayıtlara geçirildiği iddia edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplamda 198 şüpheliden 36'sı itirafçı oldu ve serbest bırakıldı. 162 şüpheli ise dört günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından dün Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.