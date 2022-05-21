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Giriş Tarihi: 21.5.2022 13:17

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tacikistan' açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

DHA
Dışişleri Bakanlığı’ndan ’Tacikistan’ açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen, ölüm ve yaralanmalara neden olan olaylarla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi. Bakanlık konuyla ilgili "Endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nca, Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesinde meydana gelen olaylarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kardeş Tacikistan'ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi'nde meydana gelen ve maalesef güvenlik personeli dahil, ölüm ve yaralanmalara neden olan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ülkede toplumsal barışın ve istikrarın süratle yeniden tesis edilmesini ümit ediyoruz. Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere ve kardeş Tacikistan'a başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Tacikistan' açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz
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