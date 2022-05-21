FETÖ’nün yeni iletişim ağı deşifre oldu! Sinsi plan ortaya çıktı

Örgütün üyelerine özel tabletler verildiği de görülüyor. Ayrıca üyelerin birbirlerini WhatsApp'tan araması, ararken de VPN kullanılması söyleniyor:

''Telefonlar bizi en çok ele veren açıklarımız. Başkası adına kayıtlı bir Vınn hazır ederek, tablet ya da kullanmadığı telefon üzerinden wifi ile bağlantı kurup iletişim kanallarının hazır olmasında yarar var. Yani dijital anlamda sıfır, hiç kullanılmamış bir yedeğimiz olsun.''

Rehberdeki en çarpıcı noktalardan biri ise cep telefonu sinyallerine karşı alınan önlem:

''Uçak modu ya da telefonun kapanmasında merkeze sinyal gidebilir. Bu durum takip eden şahısların dikkatini çekebilir. Gizli, örtülü bir faaliyet imajı doğurabilir. En güvenli yol, telefonun ayarlar menüsünden Ağ Operatörleri kısmına girip, buradan Otomatik Operatör seçimini devre dışı bırakmaktır. Sonrasında ise Ağ Ara diyerek mevcut kullandığınız operatör yerine başka bir operatörü seçin. Bu sayede telefon açık görünecek ancak ağa sinyal göndermeyecektir. Yani sistemde görünmeyeceksiniz. ''