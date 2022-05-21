Karabük Valiliği duyurdu: Kovid-19 vakaları sıfırlandı

Sancılı geçen bu iki yıl boyunca hassasiyetle davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden en zor şartlarda kamu sağlığı için verdiği onurlu mücadele ve özenli çabaları için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.