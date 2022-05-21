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Giriş Tarihi: 21.5.2022 15:59

Karabük Valiliği duyurdu: Kovid-19 vakaları sıfırlandı

İHA
Karabük Valiliği duyurdu: Kovid-19 vakaları sıfırlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ve yataklı servislerimizde Kovid-19 hastası kalmadığını bildirdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Karabük" başlığıyla bir açıklama paylaştı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ve yataklı servislerinde Kovid-19 hastasının kalmadığını belirten Vali Gürel, "İlimizde vaka sayılarının çok düşük seviyelere çekildiğini mutlulukla paylaşmak istiyorum.

Sancılı geçen bu iki yıl boyunca hassasiyetle davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bir kez daha herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Sağlık çalışanlarımızın gece gündüz demeden en zor şartlarda kamu sağlığı için verdiği onurlu mücadele ve özenli çabaları için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Karabük Valiliği duyurdu: Kovid-19 vakaları sıfırlandı
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