Kimsesizlerin yüzü bu şehirde gülecek

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşlılar ve koruma altındaki çocuklar için tasarlanan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:Kimsesizlerin kimsesi olması için bu güzide kurumu milletimize armağan eden Sultan Abdülhamid-i Sani'den bugüne Darülaceze'ye emeği geçen herkesi rahmetle ve şükranla yâd ediyorum. İnanç, köken, ırk, cinsiyet, yaş dahil hiçbir ayrım gözetmeden tüm acezeyi yani tüm düşkünleri kucaklayan bu müessese, medeniyetimizin ve milletimizin insana bakışının en güzel örneklerinden biridir. Darülaceze'nin 127 yılı bulan geçmişinde 30 bini çocuk, 100 bin insana şefkat yuvası olması, benzer çalışmalarımızda bize ilham vermektedir.Belediye başkanlığımda Kayışdağı'nda bir Darülaceze'nin temelini atmış, açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar aynı şekilde bugün temelini atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor. Tabii bir şeyi sormam lazım. İstanbul'un şu anda büyükşehir belediye başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu alanlarda attıkları bir adım var mı? Ya bir şey yap. Yani suyu akmayan bir musluğu açmakla biz hizmet ettik diyemezsiniz. Milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın. Biz de sizlere alkışlayalım, ama yok.Bakın burada şimdi yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek projemiz bağışçılar, sağlıklı ve yatağa bağlı sakinler, koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000'e yakın sakiniyle insanımıza hizmet verecektir. Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm birimleriyle bu proje Darülaceze'nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır. Sosyal Hizmet Şehrimizin inşasında en büyük desteği devletin yanında bağışçılardan bekliyoruz. İnşallah el birliğiyle bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacağız.Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza, inanç ve kültür değerlerimize sarılarak dezavantajlı gruplar dediğimiz engellilerimizi, yaşlılarımızı, kimsesiz çocuklarımızı, garip gurebamızı sosyal yapımız için de yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz kalan, yardıma veya desteğe muhtaç olan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve oluşturduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla insani hayat sürebilecekleri imkânlara kavuşturmaktır. İnşallah Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri inanarak söylüyorum, dünyada bu işin tek örneği olacak bittiği anda. Hamdolsun bugün Türkiye, dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı, en iyi destek sistemine sahip ülkelerinden biridir. Benzeri yok. Eğer şu dünyayı tanımışsam, biliyorsam, ülkemiz gibi bir başka örnek dünyada yok.Gelişmiş ülkelerin, Batı'nın düştüğü hataya değerli kardeşlerim, inşallah biz düşmeyeceğiz. Batı tarzı bir güvenlik ve refah anlayışı uğruna aileden başlayarak tüm sosyal yapımızı, medeniyet ve kültür değerlerimizi inancımızı feda edecek şekilde köklerimizle bağımızı koparmayacağız.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, İstanbul Arnavutköy'de kurulacak olan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı bir sosyal hizmet şehri olacak. Sağlıklı veya yatağa bağımlı kişiler ile koruma altındaki çocuklar için oluşturulan yaşam alanları, sanatçı ve sporcu yaşam merkezinin de yer alacağı 23 blok, 1068 yatak kapasiteli tesisten oluşacak şehir, 150 bin metrekarelik alanda kurulacak, meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve havra yer alacak.Dünyada az sayıda bulunan özel bir sosyal hizmet şehri olacak projede, tek kişilik, 2, 3 ve 4 kişilik odalar yer alacak. Tüm birimlerde konforlu dinlenme ve okuma alanları olacak. Polikliniğin de bulunacağı projede, fizyoterapi ve fitness alanları ile spa merkezi de yer alacak.