Kolombiya ile ticaret hedefi 5 milyar $

Başkan Erdoğan, dün İstanbul'da Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez'i ağırladı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.Marquez ile imzaladıkları ortak bildiriyle iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"2021'de ticaret hacmimiz ikiye katlanarak 2 milyar doları aştı. Kolombiya ayrıca geçen sene ihracatımızı en çok artırdığımız ülkelerden biri oldu. Hedefimiz, ticaret hacmimizi en kısa sürede 5 milyar dolara ulaştırmaktır."Kolombiya'da 29 Mayıs'ta ilk turu gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan, "7 Ağustos'ta Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı değişimi olacak. Görevi bırakmadan önce bizi Kolombiya'ya bekliyor. Biz de planlamamızı yapacağız. Çalışmalarımızı yapacağız. Şöyle bir bölge turunu inşallah 7 Ağustos'tan önce gerçekleştireceğiz" dedi.Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez de "İkili ticaret hacmimizi önümüzdeki 10 yıl içerisinde iki, üç, dörde (katına) çıkarmaya hemen başlayacağız. Hemen buna başlamamız lazım" diye konuştu.Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise Twitter paylaşımında, Marquez ve eşi Maria Juliana Ruiz'i misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, "İki ülke olarak dostluğumuzun daimi olmasını diliyor, nezaketleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.