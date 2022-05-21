Mirasçılara müjde! Yargıtay’dan emsal ’emekli ikramiyesi’ kararı!

TEMYİZ EDİLDİ

Davacı Kurum Avukatı, borçlu olan miras bırakan Z.G.'in mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla reddedildiğini hatırlattı. Mirasçıların avukatı, davacının alacağını takip ettiği icra dosyasında haciz konulan murisin emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye (ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen ad) dahil olmadığını belirterek, mirasçılara ait olduğunun tespitini ve terekenin bu şekilde tasfiyesini savundu. Mahkeme; iflasın kapanmasına hükmetti. Karar, mirasçıların avukatı tarafından; emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye dahil olmadığı gerekçesiyle temyiz edildi.