MİT’ten Kandil eteklerine nokta operasyonu: Toplantıdan çıkan teröristler SİHA ile vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde başlatılan Pençe operasyonlarında ağır darbe alan terör örgütüne yönelik MİT'de teknik ve fiziki takiple örgüte nokta operasyonları gerçekleştiriyor. Irak'ın kuzeyinde Kandil yakınlarında yer alan örgütün Süleymaniye yapılanmada yer alan 4 terörist istihbarat birimlerince teknik ve fiziki takibe alındı. Uzun bir süreden beri MİT'in takip ettiği teröristler Kandil'deki bir toplantıdan ayrıldıktan sonra MİT'e ait SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile takibe alındı. Sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşan araca Kandil-Süleymaniye arasında nokta atışı gerçekleştirildi. Teröristleri taşıyan araç ROKETSAN'ın ürettiği lazer güdümlü füze ile vuruldu. Gerçekleştirilen nokta atışında, araçta bulunan 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.