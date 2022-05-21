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Giriş Tarihi: 21.5.2022 15:58

MİT'ten Kandil eteklerine nokta operasyonu: Toplantıdan çıkan teröristler SİHA ile vuruldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MİT’ten Kandil eteklerine nokta operasyonu: Toplantıdan çıkan teröristler SİHA ile vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kandil-Süleymaniye arasında başarılı bir operasyona daha imza attı. Kandil Dağı bölgesindeki örgüt toplantısından çıktıktan sonra Süleymaniye’ye giden PKK’lı teröristlerin içinde bulunduğu araç SİHA’nın nokta atışıyla vuruldu. Uzun süren bir teknik ve fiziki takip sonucu vurulan araçtaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde başlatılan Pençe operasyonlarında ağır darbe alan terör örgütüne yönelik MİT'de teknik ve fiziki takiple örgüte nokta operasyonları gerçekleştiriyor. Irak'ın kuzeyinde Kandil yakınlarında yer alan örgütün Süleymaniye yapılanmada yer alan 4 terörist istihbarat birimlerince teknik ve fiziki takibe alındı. Uzun bir süreden beri MİT'in takip ettiği teröristler Kandil'deki bir toplantıdan ayrıldıktan sonra MİT'e ait SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile takibe alındı. Sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşan araca Kandil-Süleymaniye arasında nokta atışı gerçekleştirildi. Teröristleri taşıyan araç ROKETSAN'ın ürettiği lazer güdümlü füze ile vuruldu. Gerçekleştirilen nokta atışında, araçta bulunan 4 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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MİT'ten Kandil eteklerine nokta operasyonu: Toplantıdan çıkan teröristler SİHA ile vuruldu
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