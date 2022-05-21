Muhalefetin iftirası yine tutmadı

KARGODA MÜNHASIRLIK SÖZLEŞMEMİZ VAR

PttAVM ile ilgili ortaya atılan kargolardaki fiyat farklılıkları iddiasına da cevap veren Gülten, "PttAVM.com ile bizim münhasırlık sözleşmemiz var. Bu ne demek? PttAVM, bizden başka hiçbir kargo şirketiyle çalışamaz. 'Eğer çalışmazsan fiyatın bu' dedik. 'Eğer gidip başka kargo ile çalışmayı tercih edersen, bu fiyat geçerli değil' dedik. Ama diğerlerinin (diğer e-ticaret siteleri) tamamı hem benimle hem de başka kargolarla çalışabilecek durumdalar, ki ben onların yüzde 20- yüzde 30 işlemlerini yapıyorum. Münhasırlık fiyatı etkileyen en büyük unsurlardan bir tanesi. Kaldı ki münhasırlık bile olmasa daha düşük fiyatlı yerler var ve her sözleşme kendi doğası gereği kendi içinde fiyatlanır. Burada bahsedildiği gibi bir fiyat transfer fiyatlamasına konu olacak hiçbir konumuz yok" diye konuştu.