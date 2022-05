NATO’ya terör örgütlerinin girmesine evet diyemeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldı. Namaz sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınma talebine ilişkin şunları söyledi:Şimdi ayrı bir kılıf uydurdular. PKK'yı terör örgütü olarak kabul ettiklerini söylüyorlar. E peki öbür tarafta YPG'yi terör örgütü olarak niye kabul etmiyorsunuz, bunları en iyi bilen onlar değil biziz. YPG bir defa kesinlikle PKK'nın doğurduğu terör örgütüdür. Bu ülkelerin yönetimleri bunlara her türlü güvenceyi veriyor mu? Maalesef veriyor. Bunları biz kendilerine defaatle uluslararası toplantılarda anlattığımız gibi ikili görüşmelerde de hep ifade ettik. Belgeler sunduk. Ve bütün bu video kayıtlarını da kendilerine göstermek suretiyle bakın bunlar terör örgütüdür ve bu terör örgütünün de işledikleri suçlar ortadadır. Ne yazık ki Batı bunları hâlâ gizliyor, örtüyor. İşte başta Almanya olmak üzere, İsveç'te, Finlandiya'da her türlü yürüyüşleri filan yapıyorlar. "Verin bize bu teröristleri bize" dediğimiz zaman da bu teröristleri bize ne yazık ki bugüne kadar vermediler, vermiyorlar.Bugün Hollanda Başbakanı'yla geniş bir görüşme yaptık. Yarın aynı şekilde yine İngiltere'nin, Finlandiya'nın, onların görüşme talepleri var. Görüşmelerimiz olacak. Tabii bütün bu görüşmeleri biz aramızdaki telefon diplomasisini kesmemek adına yapmaya devam edeceğiz. Ama açık ve net söylediğimiz nedir? Her şeyden önce bu terör örgütlerinin bütün belgeleri, bilgileri bizde olduğuna göre ve bunun mağduru da biz olduğumuza göre... NATO'nun teröre karşı hassasiyetlerini biliyorsak, NATO'nun bir güvenlik örgütü olduğunu biliyorsak, bir güvenlik örgütü olan NATO'ya böyle bir terör örgütünün alınmasına da biz evet diyemeyiz. Bunu İsveç için de aynen düşünüyorum. Aynı şekilde Finlandiya için düşünüyorum.Başkan Erdoğan, dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Erdoğan, NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç ile Finlandiya'nın PKK/YPG güdümündeki şahıslar ve sözde kuruluşlarla temaslarına işaret etti. AB'nin de terör örgütleri listesindeki yapılara verilen desteğe dikkat çeken Erdoğan, bunun ittifak dayanışmasına aykırı olduğunu vurguladı. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesinde de bu iki ülkenin Türkiye'nin endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini vurguladı. Ayrıca NATO üyeliği taleplerine karşı Türk kamuoyundaki haklı tepkinin göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getirdi.