Restoranın çöplerini yakayım derken ormanı yaktılar

Belen ilçesinde Saat 14.00 başlayan Orman yangını rüzgarında etkisi büyüdü. Yangın yerine kısa sürede itfaiye ekipleri yönlendirildi. Bölgeden yükselen ve kilometrelerce uzaktan görülen dumanı vatandaşlar endişeyle izledi.

Belen Muhlisali Mahallesi ormanlık alanda çıkan yangın çevrede korku ve paniğe yol açtı. Yangın yerine Orman İşletme ile yakın çevredeki itfaiye ekipleri kısa sürede yönlendirildi.





Bu arada yangın yerine ulaşan Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de alevlerin yakınında söndürme çalışmalarını takip etti. Yangın yerine ulaşan ekipler tazyikli su ile müdahalesini sürdürdü. Saatler sonra kontrol altına alınan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Tamamen söndürülen yangının ormanlık alana yakın bir yerde bulunan restoranın çalışanları tarafından çöplerin yakıldığı sırada, kıvılcımların ormanlık alana sıçraması ile sıçradığı öğrenildi. Olayla ilgili restoran çalışanlarından 2 kişi gözaltına alındı.

Orman yangını Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "" 21.05.2022 tarihinde Belen İlçemizdeki ormanlık alanda çıkan yangın kısa süre içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Çıkan yangınla ilgili yapılan ilk belirlemelerde bazı sosyal medya kaynaklarında "Hatay Belen'de orman yangını! Halk PKK'nın çıkardığını düşünüyor" şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamakta olup, yapılan çalışmalar neticesinde; bahse konu yangının ormanlık alanın yakınında bulunan bir restaurantın çalışanları tarafından, restauranta ait çöpleri bir yere biriktirerek yakmaları esnasında rüzgarın etkisiyle yangının sıçrayarak büyüdüğü ortaya çıkmış olup, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak konu ile ilgili tahkikat devam ettirilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.