Rize-Artvin Havalimanı bir haftada 9 bin yolcuyu ağırladı

"HAFTADA BİR GİDİP GELMEMİZ LAZIM ARTIK"

"Havalimanı çok güzel olmuş. Rize'ye hem çay toplamak için geldik hem gezmek için. Haftada bir gidip gelmemiz lazım artık. Memleketimiz olduğu için uçaklar boş gitmesin boş gelmesin. Ondan dolayı çok gidip gelmemiz lazım. Yıllık ve haftalık biletler almamız lazım" şeklinde konuştu.