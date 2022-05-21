Şehit Tunahan Erbaşı’na gözyaşları ile veda!

Ağaçören Merkez Camii'ndeki cenaze törenine şehidin annesi Zeynep ve babası Salih Erbaşı ile kardeşleri, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kurmay Başkanı Abdülkadir Fehmi Bilgin, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, şehidin silah arkadaşları ile çok sayıda kişi katıldı.