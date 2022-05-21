Senaryo gereği 7.5’lik depremle sallandık

İstanbul'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, "2022 Afet Tatbikat Yılı" çerçevesinde "Tahliye, Yerleştirme ve Planlama Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği İstanbul, Adalar merkezli 7.5 büyüklüğündeki depremle sallandı.İstanbul genelindeki 39 ilçenin tamamı depremden farklı düzeyde etkilendi. Tatbikat Kağıthane merkezli olmak üzere İstanbul'un 18 noktasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatta 13 afet grubu, 24 ilden yerel destek ekipleri, AFAD Gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 5 bin personel görev aldı. Tatbikatta 'AFAD Anlık Görüntü Aktarım Sistemi' ile araç ve yaka kameraları, JİKU, İHA, dron, helikopter, Yıldız haberleşme görüntüleri ile kent güvenlik kamera görüntüleri kullanıldı. Ayrıca mobil koordinasyon TIR'ları, ağır tonaj arama ve kurtarma araçları, mobil harekat merkezi, görüntü aktarım aracı, helikopter, bot; İHA, JİKU gibi 500 aracın da katılımıyla tatbikata destek sağlandı.Tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da izledi. Burada bir açıklama yapan Soylu, "Türkiye Afet Müdahale Planının son halini değiştiriyoruz. Türkiye'de 81 ilde il afet risk azaltma planını tamamladık. Kahramanmaraş'tan başladık. Afet öncesinde yapacaklarımız, afet anında yapacaklarımız, sonrasında yapacaklarımız adı altında 3 planımız var. İlk 2'si bitti. 3'üncüsü de bu yıl bitmiş olacak. Yıl sonuna kadar bu tatbikatlarımız aynı şekilde devam edecek. Yine toplanma alanlarına ilişkin iyi bir çalışma yapıldı. İstanbul'da metrekare olarak kişi başına düşen toplanma alanı neredeyse 2.5 katı üzerine getirildi" dedi.