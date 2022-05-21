Sokak hayvanları bu barınakta çok mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Külliye'de düzenlenen, farlı şehirlerden gençlerin katıldığı "Kütüphane Söyleşileri" sırasında, sokak hayvanlarına yönelik bir soru üzerine, "Rahmetli Neşet Ertaş'ın bir sözü var, 'Aşkınan koşan yorulmaz'. Belediyelerimizin gücü var. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi niçin hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor? Yapsın. Örneğin, Konya Belediyemizin nefis bir barınağı var" demişti.Erdoğan'ın övgüyle bahsettiği o barınak, herkes tarafından parmakla gösteriliyor. Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi olan Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 bin 500 hayvan kapasiteli. Bir milyon metrekare toplam zemin üzerinde 100 bin metrekare alana kurulu merkezde bulunan tam teşekküllü hayvan hastanesinde; laboratuvar, röntgen üniteleri, acil müdahale odaları ve kuvözler yer alıyor.Alttan ısıtmalı bakım odalarının yer aldığı merkezde, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanıyla sahipsiz canlara hizmet veriliyor. Merkezde ayrıca yıllık ortama 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılanması ve düzenli olarak bakımı ve beslenmesi de yapılıyor.100 bin metrekare alana ilave olarak rehabilitasyon sürecine katkı sağlamak için 40 bin metrekarelik yeni bir alan oluşturduklarını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yaşayan bütün canlılara saygı duyuyoruz ve onların insanlara zarar vermeden birlikte yaşaması için çaba gösteriyoruz" diye konuştu.