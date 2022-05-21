SON DAKİKA: Gençler Başkan Erdoğan’ı bekliyor! Stadyum tıklım tıklım doldu! Coşku her geçen dakika artıyor...

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Başkan Erdoğan'ın posteri açıldı.

Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla süslenen statta koreografi ve konserler için de hazırlıklar tamamlandı.