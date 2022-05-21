Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: DSÖ açıkladı... Dünyada kaç tane maymun çiçeği virüsü vakası var?
Giriş Tarihi: 21.5.2022 15:17

Son dakika haberi: DSÖ açıkladı... Dünyada kaç tane maymun çiçeği virüsü vakası var?

DHA
Son dakika haberi: DSÖ açıkladı... Dünyada kaç tane maymun çiçeği virüsü vakası var?

Son dakika haberi: Son günlerde adını sıkça duymaya başladığımız maymun çiçeği virüsü ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir açıklama geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada dünya çağında teyitli 0 maymun çiçeği vakası olduğu ve 50 vakanın da inceleme altında olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: DSÖ açıklamasında maymun çiçeği salgının nedeni ve kapsamını araştırdıklarını belirterek şimdilik 11 ülkede teyit edilmiş 80 vaka olduğunu belirtti.

50 vakanın ise incelendiğini ifade eden DSÖ, denetlemenin artmasına bağlı olarak daha fazla vaka görülebileceği konusunda uyardı.

DSÖ açıklamasında endişeleri gidererek "Virüs, bazı ülkelerdeki bazı hayvan popülasyonlarında endemiktir (bölgeye özgü bulaşıcı hastalık), yerel halk ve gezginler arasında ara sıra salgınlara yol açar" ifadelerini kullandı.

İNSAN GRUPLARINI DAMGALAMAK, SALGININ SONA ERMESİNE ENGEL OLUR

Maymun çiçeğinin Kovid-19'dan farklı bir şekilde yayıldığını belirten DSÖ, maymun çiçeğinin yakın temasın yayılmada önemli rolü olduğunu belirtti.

Kişilerin cinsel tercihlerinin, bazı ülkelerin resmi sağlık kurumlarının vaka açıklamasına yansımasına dikkat çeken DSÖ "Bir hastalık nedeniyle insan gruplarının damgalanması asla kabul edilemez. İnsanların tedavi aramasını engelleyebileceği ve tespit edilemeyen yayılmaya yol açabileceği için bir salgının sona ermesine engel olabilir" dedi.

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Son dakika haberi: DSÖ açıkladı... Dünyada kaç tane maymun çiçeği virüsü vakası var?
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