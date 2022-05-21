Telif yasası sonrası yeni hamle! Google diğer yayıncılar için de harekete geçti...

Google, Almanya, Fransa ve diğer dört Avrupa Birliği (AB) ülkesindeki 300'den fazla yayıncıya telif ücreti ödeyeceği belirtildi. Reuters'in haberine göre, teknoloji şirketi diğer yayıncıların da kaydolmasını kolaylaştıracak adımlar atacak.

ABD merkezli teknoloji şirketinin bu kararı, üç yıl önce Google ve diğer çevrimiçi platformların müzisyenlere, sanatçılara, yazarlara, medya kuruluşlarına ve gazetecilere çalışmalarını kullanmaları için ödeme yapmasını gerektiren AB telif hakkı yasalarının kabul edilmesinin ardından geldi.