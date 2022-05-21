Ultra Maraton koşusuna Kırıkkaleli damgası

Bursa'nın İznik ilçesinde Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce sporcu iki gün boyunca İznik'in 2500 yıllık tarihi ve eşsiz doğası arasında koşmaya başladı. İki gün sürecek olan yarışı daha bir gün olmadan tamamlayan Kırıkkaleli Salih Bulut, maratonu 19 saat 55 dakika 31 saniye ile bitirerek turnuvanın şampiyonu oldu.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

160 km'lik parkurda yarışmacılar Samanlı ve Katırlı Dağları boyunca İznik Gölü'nün etrafında tur attı. 10. kez düzenlenen yarışlara ulusal ve uluslar arası düzeyde 1000'in üzerinde sporcu ve aileleri katılıyor. Yeni parkurlarda sporcular, 160, 90, 55,35,25 ve 14km'lik doğal parkurları aşarak maceralı bir yarış yaşayacak. Etkinlik 5km'lik İznik Unesco Tarihi Kent Koşusu ve çocuk koşusu ile sona erecek.

1000'İN ÜZERİNDE YARIŞMACI KATILIYOR

Macera Akademisi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Kaymakamlığı ve İznik Belediyesi'nin desteğiyle tam bir koşu festivali olan İznik Ultra Maratonu bir çok özel sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk kez 2012'de 87 yarışmacıyla düzenlenen İznik Ultra, bugün katılım açısından 10 kattan fazla büyüdü. Her yıl katılımın arttığı yarışlar Türkiye'deki patika ve ultra koşuların standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl ki yarışlara 1000'in üzerinde yarışmacı katılıyor.

160 KM BİRİNCİSİNE AĞIRLIĞINCA ZEYTİN

İznik Ultra parkurları yüzde 85 toprak yollarda koşuluyor. Ayrıca yarış boyunca köylerde 7'den 70'e vatandaşların desteği ve moral alkışları da yarış boyunca sporculara farklı bir atmosfer yaşatıyor. İznik Zeytin bahçeleri arasında koşan 160K yarışmacıları bu yıl ödülde de zeytin için koşacak. İznik Ultra 160K parkuru birincisine tüm ödüllerin yanı sıra ağırlığınca İznik Zeytini de hediye edilecek. Tüm yarışların ödül töreni 22 Mayıs 2022 Pazar günü saat 13.00 da gerçekleşecek.