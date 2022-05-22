Belediye çalışanı üzerine milyonluk şirket kurmuşlar

CHP'liÖzlem Çerçioğlu tarafından yönetilen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan Gizem Akkentli üzerine 2014 yılında 50 bin lira sermaye ile Çallı Yakacak Taşımacılık İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Ticaret Limited isimli şirket kuruldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş.'de asgari ücretle çalışan Gizem Akkentli şirketin sermayesini 8 yılda 130 kat artırarak 6 milyon 500 bin liraya çıkarttı.Taşeron işçi maaşı ile şirket sermayesini 8 yıl gibi kısa sürede kat kat arttıran Gizem Akkentli'nin hızlı yükselişi dikkat çekti. Gizem Akkentli'nin ağabeyi Fatih Akkentli'nin de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı ve Batı Koordinatörü olduğu öğrenildi. Fatih Akkentli'nin 2017'de CHP'den ihraç edildiği, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun girişimleri ile affedildiği ortaya çıktı.