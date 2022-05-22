Gastronomi cennetiyiz

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle organize edilen 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası, Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı Balıkesir Gastronomi Festivali ile başladı. Emine Erdoğan açılışta konuştu:Tabakta yalnızca lezzet değil, başlı başına bir kültür dünyası sunuyoruz. Yani, yemeğin etrafında oluşan kültür başlı başına bir lisandır. Dostumuzu sofrada başköşeye oturtmak, ona olan sevgimizi sessizce anlatır. Büyüklerimize hürmetimizi, onlar yemeye başlayana kadar açlığımızı bekletmekle gösteririz Bir sofrada başkalarıyla oturup kalkmak, aile değerlerimizden inanç dünyamıza kadar birçok bilgi verir.Türk mutfağı halihazırda tüm dünyada biliniyor. Ancak biliyoruz ki bu şöhretin ana hatlarını, belli başlı birkaç yemeğimiz oluşturuyor. Halbuki Türk mutfağının sınırları çok geniş bir tarihe ve birikime açılıyor. Türk mutfağının, dünya lideri olma potansiyeli çok net görülüyor. Ülkemizin her köşesi bir gastronomi cennetidir. Birçok şehrimize daha dünya gastronomisi unvanını el birliğiyle kazandıralım. Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın öncülüğünde güzel bir yola çıktık.Endüstrileşme her şeyde olduğu gibi sofraların da çehresini değiştirdi. Hibrit tohumlar, GDO, karbon ayak izi, fast food kültürü derken, sofranın özünden uzaklaştık. Tüm dünyada bir uyanış var. İnsanlar, sağlıklı ve yöresel olanın peşindeler. Helal, vejetaryen, organik gibi seçenekler en çok tercih edilenler arasında. Bu arayışa en iyi cevabın Türk mutfağında saklı olduğunu düşünüyorum.Bir mutfağı atıksız kılan, ardındaki zihniyet ve öğretidir. Bizim mutfağımızın doğa dostu kimliği yeni bir icat değil, binlerce yıllık tecrübedir. Bu tecrübeyi, uluslararası kulvarda en öne taşıyaEmine Erdoğan Balıkesir Üniversitesi 'Gastronomi ve Mutfak Sanatları' öğrencilerinin önlük giyme töreninde öğrenci temsilcisi Melisa Selen'e önlüğünü giydirdi. Emine Erdoğan, yemek atölyelerine de katıldı. Şef Ömür Akkor ve fırıncı Fatma Erdil ile Savaştepe'nin "seferberlik çöreği"nin hazırlanmasına eşlik eden Emine Erdoğan daha sonra yan mutfakta şef Asuman Kerkez ve çiftçi Nuray Bozdağ'la, Malatya'nın "hırçikli bulgur köftesi"ni yuvarladı. Yemek etkinliğinin son bölümünde ise şef Mehmet Yalçınkaya ve market sahibi Emine Keskin'in mutfağına geçen Emine Erdoğan "kök sebze böreği"ni sardı.