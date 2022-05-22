Gözler doydu mideler şenlendi

'TÜRKMutfağı Haftası' dün yurdun dört bir köşesindeki etkinliklerle başladı. İşte il il notlar:Geleneksel Edirne mutfağı tanıtılıp, vatandaşlara sokak lezzetleri ikram edildi. Yöresel kıyafetli gençlerin tanıttığı ciğer başta olmak üzere Edirne'nin meşhur tatlarının yer aldığı stant büyük ilgi gördü.Safranbolu'da meşhur 'Yazıköy Keşkeği'nin tanıtımı ve ikramı yapıldı.: Marmaris İçmeler'de bir otelde Türkiye'nin bütün bölgelerinden yöresel lezzetleri yerli ve yabancı ziyaretçilere ikram edildi.Bafra pidesi, Çarşamba kıvratması, elma ekşisi ve tarhana çorbası ikram edildi.Çibörekten göbeteye, muska baklavasından manda yoğurduğuna pek çok damak tadı, kurulan stantlarda ziyaretçilere ikram edildi.Konak Meydanı'ndaki programda vatandaşlara keşkek dağıtıldı.Sümerpark'ta gırık, analı kızlı, pimpirim çorbası, geleli kebabı, kayısılı kavurma gibi özgün lezzetler tadıldı.Ecdat Parkı'nda Ecdat Sofrası Yemek Yarışması ve Geleneksel Konya, Selçuklu ve Mevlevi Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte özellikle Sille Mahallesi'ne özgü 'Gıliç' yemeği büyük ilgi gördü.Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde yer alan ve geçmişi milattan önce 7-8. yüzyıllara uzanan Antandros Antik Kenti'nin mutfak kültürü tanıtıldı. Antik dönemlerde yapıldığı bilinen 30 yemek, aşçılar Nurdan Çakır Tezgin ve Tutku Malay tarafından hazırlanarak davetlilere ikram edildi.27 Mayıs'a kadar sürecek olan 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri yurtdışında da yapılmaya başlandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Yunus Emre Enstitüsü'ndeki etkinlikte konuklara vişneli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkârbeğendi ve kaymaklı ayva tatlısından oluşan İstanbul menüsü ikram edildi. Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk mutfak kültürünün belirli bir düzen, armoni ve estetik içerisinde özgün bir kültür olduğunu söyledi. Etkinlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı da tanıtıldı. Almanya'da da Köln, Essen ve Münster başkonsolosluklarınca ortaklaşa düzenlenen etkinlikte Türk mutfağı tanıtıldı. Avusturya ve Japonya'da da Türk konsoloslukları etkinliklerle Türk lezzetlerini tanıttı.