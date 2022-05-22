Her yıl 5 Haziran’dan itibaren çevre haftası kutlanacak

ResmiGazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre her yıl 5 Haziran tarihinin bulunduğu hafta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından duyurulacak bir temayla "Türkiye Çevre Haftası" olarak kutlanacak. Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgede çevre haftası etkinliklerinin cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacağı belirtildi. Emine Erdoğan'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımında "Çevre ile ilgili her konuya hayati önem veriyor, çözümü için kapamlı çalışmalar yapıyoruz. Bu adımın çevre mücadelemize etkisi ve katkısı büyük olacak. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Dünyamızı koruyacak, yavrularımıza yemyeşil bırakacağız" dedi. ANKARA