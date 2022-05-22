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Giriş Tarihi: 23.5.2022 00:44

Kocaeli Kitap Fuarı  tüm zamanların rekorunu kırdı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli Kitap Fuarı  tüm zamanların rekorunu kırdı

Kocaelilerin olduğu kadar çevre illerden de pek çok kitapseverin hasret ile beklediği Kocaeli Kitap Fuarı, 2 yıllık aranın ardından yeniden açıldı. 1 milyon  ziyaretçi hedefi ile  14 Mayıs’ta açılan fuarı 905 bin 946  kişi  ziyaret etti.Hedefte  94 bin 54 kişilik sapma olsada tüm zamananların  rekoru kırdı.

Pandemi nedeniyle iki yıl kitapseverlerin adeta hasret kaldığı Kocaeli Kitap Fuarı 14Mayıs 2022 günü 12. kez kapılarını açtı. Kitap dostları, Kitap Fuarı'nın düzenlendiği Kocaeli Kongre Merkezi'ne hergün adeta akın ederek kağıttan dünyaların keşfine çıktı.

TÜM ZAMANLARIN REKORU
Fuarda bu yıl 315 yayınevi, 40 sahaf ve 70 STK yer aldı. Türkiye'nin ziyaretçi sayısı, etkinlik ve katılımcı açışından en büyük Kitap Fuarı'nda, toplam 673 etkinlik düzenlendi.Türkiye'nin en önemli yazarları da yine Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Bu kapsamda 380 yazar Kitap Fuarı'nın konuğu oldu. 123 söyleşi ve 550 imza programının yer aldığı fuarda bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedeflendi. Akşam saatlerinde kapanışı yapılan fuarı bu yıl 905 bin 946 kişi ziyaret etti. En son 2019 da 855 bin kişinin ziyaret ettiği fuar, bu yıl 1 milyon hedefine ulaşamasa da tüm zamanların rekorunu kırdı.

BAŞKAN PAYLAŞTI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımda "905 bin 946 ziyaretçi ile Kocaeli Kitap Fuarı'nı tüm zamanların rekorunu kırarak tamamlıyoruz. Kağıttan Dünyaların Keşfi'ne çıkan herkese teşekkürler.Seneye tekrar görüşmek üzere.."ifadeleri ile paylaştı.

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Kocaeli Kitap Fuarı  tüm zamanların rekorunu kırdı
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