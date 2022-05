Londra’da gençlerle kariyer buluşması

Türkiye'nindünyanın dört bir yanında düzenlediği kariyer etkinliği 'Talent for BIZ' rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi. Dün başlayan etkinlikte, Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gençlerle bir araya gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle düzenlenen etkinlikte genç yeteneklere staj ve istihdam olanaklarının yanı sıra Türk ve yabancı gençlere kariyer olanakları oluşturulması amaçlanıyor. Etkinlikte Turkuvaz Medya Grubu'nu temsilen İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Çil, Nebiye Can, Tuğçe Uluekmekçi ve Ayberk Demircan yer aldı. Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Çil, grup olarak özellikle dijital alanda yatırımlarını artırdıklarını belirterek, organizasyonun özellikle tersine beyin göçünü gerçekleştirmek anlamında oldukça faydalı olacağına inandıklarını söyledi.14 Mayıs'ta Hollanda'da düzenlenen etkinlik, İngiltere durağı sonrasında 27 Mayıs'ta Almanya, eylül ve ekim ayları içinde ise ABD, Özbekistan, Malezya ve Endonezya'da insan kaynağı portföyü ile buluşmalar gerçekleştirecek.dünyanın dört bir yanında düzenlediği kariyer etkinliği 'Talent for BIZ' rotasını bu kez İngiltere'ye çevirdi. Dün başlayan etkinlikte, Türkiye'nin önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gençlerle bir araya gelmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi destekleriyle düzenlenen etkinlikte genç yeteneklere staj ve istihdam olanaklarının yanı sıra Türk ve yabancı gençlere kariyer olanakları oluşturulması amaçlanıyor. Etkinlikte Turkuvaz Medya Grubu'nu temsilen İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Çil, Nebiye Can, Tuğçe Uluekmekçi ve Ayberk Demircan yer aldı. Turkuvaz Medya Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetimi Direktörü Arzu Çil, grup olarak özellikle dijital alanda yatırımlarını artırdıklarını belirterek, organizasyonun özellikle tersine beyin göçünü gerçekleştirmek anlamında oldukça faydalı olacağına inandıklarını söyledi. 14 Mayıs'ta Hollanda'da düzenlenen etkinlik, İngiltere durağı sonrasında 27 Mayıs'ta Almanya, eylül ve ekim ayları içinde ise ABD, Özbekistan, Malezya ve Endonezya'da insan kaynağı portföyü ile buluşmalar gerçekleştirecek.