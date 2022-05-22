PKK ablukaya alındı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Eren Abluka operasyonlarıyla yurtiçinde PKK'ya darbe üstüne darbe indiriliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçkin birlikleri, PKK'nın inlerini başlarına yıkarken teröristlere de aman vermiyor.Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 8 bin 266 personelin görev aldığı Eren Abluka operasyonları Diyarbakır, Hakkâri, Batman, Şırnak, Mardin, Tunceli, Muş, Bingöl, Ağrı, Elazığ ve Hatay illerinde devam ediyor. Operasyonlarda, aralarında terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan 1 teröristin de bulunduğu Ağrı'da 1, Hakkâri'de 6, Şırnak'ta da 5 olmak üzere toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.15 Nisan-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen teröristlerin yanı sıra örgüt mensuplarının yaşam alanları da tek tek tespit edildi. Operasyonlarda 31 mağara, 124 sığınak ve 16 depo imha edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve imha edilen mağara, sığınak ve depolarda 25 piyade tüfeği, 231 adet el bombası, 1322 kg. patlayıcı madde, 29 EYP, 1 RPG-7 roketatar silahı, 8 farklı çaplarda top mühimmatı, 3 bin 686 piyade tüfeği mühimmatı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), Kandil-Süleymaniye arasında başarılı bir operasyona daha imza attı. Kandil Dağı bölgesindeki örgüt toplantısından çıktıktan sonra Süleymaniye'ye giden PKK'lı teröristlerin içinde bulunduğu araç, SİHA'nın nokta atışıyla vuruldu. Uzun süren bir teknik ve fiziki takip sonucu vurulan araçtaki 4 terörist etkisiz hale getirildi.SABAH