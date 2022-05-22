Son dakika: Google telif hakkı ödemeyi kabul etti! Uzmanlar: Her şeyden reklam alıp ödeme yapmıyor

Arama motoru Google artık 'verilerini' kullandığı kuruluşlara telif hakkı ödemesi yapacak. Ancak bu şu an için sadece Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda ile sınırlı. Diğer AB ülkelerinin de zamanla telif hakkı kapsamına alınacağı öğrenildi.

ERARSLAN: GOOGLE MECBUR KALDI

SODİMER Başkanı Levent Eraslan "SEARCH kısmına ilgili konuyu yazıp tıkladığımızda gelen her şeyin bir bedeli var. Google, Avrupa Birliği Telif Hakkı Kuralları'nı kabul etti. Avrupa Birliği'nin telif hakları Google'ı buna mecbur etti. Burada bir regülasyon/düzenleme var. AB'nin telif hakkı kuralları olmasaydı, Google, içeriklere para vermek için böyle bir sisteme gitmezdi. Bizim de bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Avustralya, Kanada da bunları yaptı. Hükümetlerin, çevrimiçi platformların içeriklerine yönelik aracı olduğunu görüyoruz. Ama bizim yasalarımız da bunları tam karşılamıyorsa, Google ödeme yapmıyor" dedi.