Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Niğde'de feci kaza! Başkan Erdoğan acı haberle ilgili mesaj paylaştı
Giriş Tarihi: 22.5.2022 11:13 Son Güncelleme: 22.5.2022 11:18

Son dakika: Niğde'de feci kaza! Başkan Erdoğan acı haberle ilgili mesaj paylaştı

Son dakika: Niğde’de feci kaza! Başkan Erdoğan acı haberle ilgili mesaj paylaştı

Son dakika bilgisine göre Adana’dan Konya istikametine gitmekte otobüs Niğde Ulukışla yakınlarında devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5’i ağır olmak üzere 41  kişi de yaralandı. Otübüste bulunanların Adana'da gerçekleşen gençlik şöleninden dönen gençler olduğu öğrenildi. Başkan Recep Tayip Erdoğan acı haberle ilgili  "Adana’da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya’ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah’tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." mesajı paylaştı.

Son dakika bilgisine göre Adana'dan Konya istikametine gitmekte otobüs Niğde Ulukışla yakınlarında devrildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada 5'i ağır olmak üzere 41 kişi de yaralandı. Otobüste bulunanların Adana'da gerçekleşen gençlik şöleninden dönen gençlerin olduğu öğrenildi.

Başkan Recep Tayip Erdoğan acı haberle ilgili "Adana'da gerçekleştirdiğimiz gençlik şöleninden Konya'ya dönerken elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden 3 genç kardeşime Allah'tan rahmet, ailelerine sabır niyaz ediyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyorum." ipaylaşımında bulundu.

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Son dakika: Niğde'de feci kaza! Başkan Erdoğan acı haberle ilgili mesaj paylaştı
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