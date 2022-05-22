Eren Abluka-7 operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Tunceli'nin Ovacık kırsalında bugün 10 sığınak tespit etti.

SON DAKİKA! Tunceli’de Eren Abluka operasyonu sürüyor: 10 sığınak imha edildi | Video

Sığınaklar içerisinde; 25 kilogram amonyum nitrat, 50 el yapımı patlayıcı düzeneği için kumanda, 50 el yapımı patlayıcı düzenek kablosu, 8 pil bloğu, 3 ampermetre, 1 cep telefonu, 1 akü, 2 hızar, 15 çift mekap ayakkabı, 1 sırt çantası, 2 yağmurluk, 7 uyku tulumu, 1 şemsiye, 30 palaska, 18 sivil elbise, 1 battaniye, 200 metre sera naylonu, 10 kilo şeker, 5 kilo pirinç, 12 kilo barbunya konserve, 10 kilo çay, 10 kilo mercimek, 5 kilo bulgur ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.