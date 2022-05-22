Üniversiteli İlayda son yolculuğuna uğurlandı

İlayda Karakoca'nın cenazesi Niğde'deki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Genç kızın cenazesi helallik alınmak üzere önce merkez Karatay ilçesi Sarı Yakup Mahallesi'ndeki baba evine ardından da Uluırmak Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazına ailenin yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Kurum ve Bakan Soylu, baba İbrahim Karakoca'ya sarılarak teselli etti. İlayda Karakoca'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.