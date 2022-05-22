Yargıtay emekli ikramiyesini mal varlığından saymadı

Yargıtay, hayatını kaybeden emeklinin ikramiyesini mal varlığı saymayarak, kamu kurumunun icra takibinin durdurulmasını ve mirasçılar tarafından alınmasını uygun buldu. Bir süre önce hayatını kaybeden Z.G.'nin emekli ikramiyesi mirasçılarına devredildi. Z.G.'nin borçlu olduğu kamu kurumu ise emekli ikramiyesinin iadesi için icra takibi başlattı. Mirasçıların itirazı üzerine durdurulan icra takibi sonrasında alacaklı olan kamu kurumu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Davacı kurum avukatı, borçlu olan miras bırakan Z.G.'nin mirasının en yakın yasal mirasçılarının tamamı tarafından 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla reddedildiğini kaydetti. Mirasçıların avukatı, davacının alacağını takip ettiği icra dosyasında haciz konulan murisin emekli ikramiyesi ve maaşının terekeye dahil olmadığını belirtti. Yargıtay, kararında, "Emekli Sandığı'nca yapılan toptan ödeme, mirasçılara ait olduğu için terekeye eklenmez, kanun gereği mirasçılara verilen bir para olduğu için tenkis davasına konu teşkil etmez. Somut olayda, miras bırakan Z.G. 2 Haziran 2011'de vefat etmiş, en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından miras reddolunmuştur" ifadelerini kullandı.