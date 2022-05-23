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Giriş Tarihi: 23.5.2022 14:45

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."

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Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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