Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2022
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/o7lCCht4ej