Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi."