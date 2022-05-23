Dinle alay eden Boğaziçili hakkında soruşturma

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Profesör Melih Bulu'ya yönelik protestolar sırasında en önde yer alan Enes Gözüküçük, bu kez de dini değerleri aşağılamasıyla gündeme geldi. Ellerinde içki şişeleriyle kendisini dinleyen gruba sözde şarkı söyleyen Gözüküçük, kullandığı ifadeyle tepki çekti. Gözüküçük ve beraberindeki öğrenciler alkol eşliğinde "Allah konuşuyor" diyerek dinle alay etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Enes Gözüküçük hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.