Hainler tek tek avlanıyorlar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyon bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde düzenlenen harekatta ise terörden arananlar listesinde Turuncu Kategori'de yer alan 'Mirza' kod adlı Ayhan İnalhan'ın 18 Mayıs'ta etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MİT ise Irak'ın kuzeyinde sözde "Mahmur Genel Sorumlusu" terörist Ahmet Rubar'ı, SİHA destekli operasyonda etkisiz hale getirdi.