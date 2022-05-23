İngiliz turisti gasp etmişlerdi: 4 gaspçı tutuklandı

İngiltere'de inşat mühendisliği yapan Alister Gray geçtiğimiz hafta turistik amaçlı İstanbul'a geldi. Fatih'te bir otel kiralayan genç turist İstanbul'un tarihi yerlerini gezdi. İddiaya göre geçen hafta gece saatlerin de Beyoğlu'na gitti. Bir bara girip eğlendikten sonra yürüyerek kaldığı otele gitmek istediği sırada etrafını saran 3 kişi bir anda bıçak çıkartıp cep telefonunu almak istedi. Gaspçılara direnince 3 kişi birden saldırıp turisti çeşitli yerlerinden bıçakladı. Genç adam kanlar içinde yere yığılınca cep telefonunu alan gaspçılar olay yerinden kaçtı.







İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Gray'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Olay yerinde gelen sağlık ekiplerine verdiği ilk bilgide;" Yürüdüğüm sırada etrafımı 3 kişi sardı. Cep telefonumu almaya çalıştı, bende direndim" dediği öne sürülmüştü. 7 yerinden bıçaklanan Gray'e saldıranları yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı







Yapılan çalışmalarda daha önceden emniyette kayıtları olan 4 saldırganın kimlikleri tespit edildi. Adresi belirlenen Enes Y., Seyithan E., Abdurrahman B. ve yaşı küçük U.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken olay anına dair görüntüler de ortaya çıktı.