İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu! Metruk binalarda yakalandılar

İstanbul Emniyeti; yasa dışı yollarla ülkemize gelen düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili denetim ve uygulamalarını sürdürdü. Arnavutköy İlçesi'ne bağlı Haraççı Mahallesi'ndeki metruk binalarda yapılan asayiş uygulamalarında ve denetimlerde; 113'ü Bangladeş, 33'ü Afganistan, 45'i Pakistan ve 8'i Eritre uyruklu olmak üzere toplamda 199 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edilen yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Düzensiz kaçak göçmenlerin metruk binalardan çıkarıldıkları ve otobüslere bindirilerek İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri anlar polis kameralarına yansıdı.