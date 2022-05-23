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Giriş Tarihi: 23.5.2022 08:44 Son Güncelleme: 23.5.2022 08:45

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! Metruk binalarda yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu! Metruk binalarda yakalandılar

İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’ndeki metruk binalarda kalan 113’ü Bangladeş, 33’ü Afganistan, 45’i Pakistan ve 8’i Eritre uyruklu olmak üzere toplam 199 düzensiz kaçak göçmen, İstanbul Polisi tarafından muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlerin metruk binalardan çıkarıldıkları ve otobüslere bindirilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildikleri anlar polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti; yasa dışı yollarla ülkemize gelen düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili denetim ve uygulamalarını sürdürdü. Arnavutköy İlçesi'ne bağlı Haraççı Mahallesi'ndeki metruk binalarda yapılan asayiş uygulamalarında ve denetimlerde; 113'ü Bangladeş, 33'ü Afganistan, 45'i Pakistan ve 8'i Eritre uyruklu olmak üzere toplamda 199 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edilen yabancı uyruklu düzensiz kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı belirtildi. Düzensiz kaçak göçmenlerin metruk binalardan çıkarıldıkları ve otobüslere bindirilerek İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri anlar polis kameralarına yansıdı.

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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! Metruk binalarda yakalandılar
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