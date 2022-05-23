Mecliste tartışmalara sahne olmuştu... İzmir Büyükşehir’den 62 milyonluk satış!

MECLİSTE TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Arsanın satışına ilişkin önergenin sevk edildiği Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarında satışa oy çokluğu ile onay çıkmış, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AK Partili üyeleri Fatih Taştan, Erhan Çalışkan ve Fikret Mısırlı satışa karşı çıkarak, karara şerh düşmüştü.

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Büyükşehir Belediyesi konut alanlarında kalan parsellerinin satışa çıkarma gerekçesi olarak 'sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak' olarak açıklarken AK Partili meclis üyelerinin şerhlerinde "Bahse konu yer toplam 27 bağımsız parselden oluşmaktadır. Bu parseller aynı 2 ada içinde bütün oluşturan imarlı ve yaklaşık 5 dönüme tekabül etmektedir. Dolayısı ile son derece kıymetli bir gayrimenkuldür ve ileride para ile dahi bulunmayacak bir özelliktedir. Gerekirse Belediye hizmet alanı olarak veya Çiğli Belediyesi ile ortak projeler üretilebilecek bir yerdedir. Satılması Belediyemiz adına telafisi mümkün olmayan zarar doğuracağı kanaatimiz bulunmaktadır." İfadelerine yer verilmişti.