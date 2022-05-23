Mecliste tartışmalara sahne olmuştu... İzmir Büyükşehir’den 62 milyonluk satış!

Mart 2019'da gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 3 yılı aşkın süre içinde mülkiyeti belediyeye ait binin üzerinde daire ile bir o kadar da arsayı tek tek elden çıkardı. Bir yandan belediyenin borçlarını 4'e katlayan Soyer'in diğer yandan da mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir elden çıkarması tepkileri de beraberinde getirdi. Soyer gelen tepkilere rağmen gayrimenkul satışına devam etti.
BU SEFER DE ÇİĞLİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, satış kervanına bir yenisini daha ekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin Nisan ayı meclis toplantısında sert tartışmalara neden olan Çiğli ilçesi sınırları içinde kalan ve mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait 27 parsel satışa çıkarıldı.
TOPLAM 9 BİN METREKARE
Büyükşehir Belediyesi'nin satışa çıkarma kararı aldığı parseller, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre Çiğli'nin Büyükçiğli Mahallesi'nde kalıyor. Karara göre bin 168 adada yer alan 16 parselin ve bin 171 adada yer alan 10 parselin tamamı, 11 bin 651 ada 27 parsel satış için önümüzdeki günlerde vitrine çıkarılacak. Parsellerin toplam büyüklüğü ise yaklaşık 9 bin metrekareden oluşuyor.
62 MİLYON GELİR BEKLENİYOR
Satışa çıkarılan taşınmazlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı ve ayrıntılar ortaya çıktı. Basın İlan Kurumu'nda yer alan ilana göre arsaların muhammen bedelleri açıklandı. Parsellerin değeri 1 milyon 866 bin TL ile 2 milyon 910 bin lira arasında değişiklik gösterirken, satışlardan 62 milyon 284 bin Türk Lirası gelir elde edilmesi bekleniyor. Açık artırma yöntemi ile gerçekleşecek ihaleler, 3 Haziran Cuma günü saat 11:00'de Büyükşehir'in Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.
MECLİSTE TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU
Arsanın satışına ilişkin önergenin sevk edildiği Hukuk ve Plan Bütçe Komisyonlarında satışa oy çokluğu ile onay çıkmış, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun AK Partili üyeleri Fatih Taştan, Erhan Çalışkan ve Fikret Mısırlı satışa karşı çıkarak, karara şerh düşmüştü.
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Büyükşehir Belediyesi konut alanlarında kalan parsellerinin satışa çıkarma gerekçesi olarak 'sağlıklı çevre oluşturmak, düzenli kentleşmeyi sağlamak, işgalleri sonlandırmak ve aynı zamanda ekonomiye kazandırmak' olarak açıklarken AK Partili meclis üyelerinin şerhlerinde "Bahse konu yer toplam 27 bağımsız parselden oluşmaktadır. Bu parseller aynı 2 ada içinde bütün oluşturan imarlı ve yaklaşık 5 dönüme tekabül etmektedir. Dolayısı ile son derece kıymetli bir gayrimenkuldür ve ileride para ile dahi bulunmayacak bir özelliktedir. Gerekirse Belediye hizmet alanı olarak veya Çiğli Belediyesi ile ortak projeler üretilebilecek bir yerdedir. Satılması Belediyemiz adına telafisi mümkün olmayan zarar doğuracağı kanaatimiz bulunmaktadır." İfadelerine yer verilmişti.
AK PARTİ SATIŞA ŞERH KOYMUŞTU
Satış kararı mecliste de tartışmalara sahne olmuş, komisyonlardan oy çokluğu ile kabul edilen gündem maddesi için AK Partili üyeler 'satılmaması' yönünde görüş belirtirken, CHP'li üyeler 'satılması' gerektiğini vurgulamıştı. Önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti.