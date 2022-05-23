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Giriş Tarihi: 23.5.2022 12:03 Son Güncelleme: 23.5.2022 12:04

MSB duyurdu! Sınırda 11 kişi yakalandı

MSB duyurdu! Sınırda 11 kişi yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 11 kişi yakalandı. Bunlardan 8’inin FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! Sınırda 11 kişi yakalandı
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