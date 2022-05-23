Su zam talebi ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi mayıs ayı 3'üncü toplantısı Saraçhane'de gerçekleşti.

Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2021 Yılı Faaliyet Raporu ele alındı.

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Genel Kurul'a sunum yaptı. Mermutlu, İSKİ'nin 2021 yılı gelirinin 7 milyar 354 milyon 500 bin TL olduğunu aktardı. Gelirlerin yüzde 85'ini su satış bedellerinden elde edildiğini aktaran Mermutlu, gelirlerin yüzde 11'inin İller Bankası payından, yüzde 4'ünün ise kira, faiz ve para cezalarından geldiğini söyledi.



İSKİ'NİN BORCU 2 MİLYAR 199 MİLYON TL

Mermutlu 2021 yılı giderlerinin ise toplam 7 milyar 959 milyon 457 bin TL olduğunu açıkladı. Mermutlu 2021 yılı gelir-gider farkının eksi 641 milyon 771 bin 876 TL olduğunu belirtti. Devam eden yatırımlar ve çalışmalar hakkında da genel kurulu bilgilendiren Mermutlu, yılsonuna kadar 2 milyar 199 milyon TL borç olmasını beklediklerini ifade etti.

Mermutlu'nun sunumunun ardından partiler adına yapılan grup konuşmalarının ardından İSKİ Genel Kurulu gündem maddelerine geçildi.



PARK ALANI SATIŞ TALEBİ REDDEDİLDİ

Mecliste İSKİ yönetimi tarafından Beykoz Göksu Mahallesi'nde bulunan 24 ada 34 numaralı 119, 37 metrekare ile 24 ada 31 numaralı 152,43 metrekare alanların satışı istendi. İBB yönetimi tarafından da genel kurula gönderilen teklifi inceleyen Hukuk-Altyapı, Mesken ve Emlak komisyonları müşterek raporunda satışı istenen parselin kamulaştırma sonucu idareye geçtiği hatırlatıldı. Satışa konu alanın ise ayrıca imar durumlarında park alanı olduğunu belirten komisyonlar satış talebinin reddine karar verdi.



KÖY ABONMANLARINA GERİ ÖDEME YAPILACAK

Genel kurulda ayrıca İSKİ'nin, 28 Kasım 2019 yılında AK Parti ve MHP grupları tarafından özellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan kırsal kesimlerde köy tarifesinin uygulanması kararına aykırı olarak normal tarifeden su satışı yaptığı konusu ele alındı. Başkanlık makamına gönderilen yazıda 31 Ekim 2019 yılında "Eskiden köy statüsünde olduğu halde 5216 sayılı kanun ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülen 33 köyün kullandığı suyun köy tarifesinden kullandığı suyun köy tarifesinden ücretlendirilmesini kaldıran yönetmelik değişikliği" teklifi, İSKİ Genel Kurulunun 28 Kasım 2019'da AK Parti ve MHP Meclis üyelerinin oylarıyla reddedilerek bu köylerin köy tarifesinden su kullanmaya devam etmelerine karar verilmiştir" denildi.

Yazıda ayrıca söz konusu kararın İBB Başkanı tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettiği ve kararın 16 Temmuz 2020'deki mecliste AK Parti ve MHP grupları tarafından ısrar karar verilerek yönetmelik değişikliği teklifinin reddedildiği belirtildi. Israr kararla birlikte 16 Temmuz 2020'deki İSKİ Genel Kurulu'nda eskiden köy statüsünde olduğu halde 5216 sayılı Kanun ile köy tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüşen 33 köyün kullandığı suyun köy tarifesinden en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde su fiyatlarının ücretlendirilmesi hakkına devam etmelerine karar verilerek kesinleştiği aktarıldı.

İSKİ Genel Kurulu'nda alınan kesinleşmiş karara rağmen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında toplanan İSKİ Yönetim Kurulu kararı ile 33 köye normal tarife üzerinden 4 kat pahalı su bedeli yansıtıldığı aktarıldı.

Hukuk Komisyonu aktardığı görüşte ayrıca, İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından bu köylerdeki abonelere geçmişe dönük yapılan tahakkuklar da dahil olmak üzere yapılan fazla tahakkukların ve düzenlenen faturaların iptaline, belirtilen tarifenin üzerinde hesaplanarak tahsil edilen fatura bedellerinin yönetmelikte belirtilen tarifeden fazla tahsil edilen kısımlarının ilgili abonelere iadesini uygun gördüğünü belirtti.

Yapılan oylamada karar oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edilen madde ile İSKİ, meclis kararına aykırı olarak tahsil ettiği fazla ücretleri geçmişe dönük olarak abonelere iade edecek. Faturalar ve hesaplanan su birim ücretleri de iptal edilecek.



SU ZAMMI KOMİSYONA İADE EDİLDİ

16 Mayıs'taki ilk oturumda CHP ve İYİ Parti tarafından verilen su zammı teklifi İSKİ Genel Kurulu'nda ele alındı. Verilen teklifte CHP ve İYİ Parti grupları 2022 Yılı Su ve Atıksu tarifelerine Mart ve Nisan aylarına ait TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranın tüm kademelere uygulanması istendi. 12.71 zam talebini Tarife Komisyonu, bir sonraki İSKİ Olağanüstü Genel Kurul'da görüşülmek üzere komisyona geri çekme teklifinde bulundu. Yapılan oylamada CHP ve İYİ Parti'nin zam talebi bir sonraki olağan genel kurulda görüşülmek üzere komisyona iadesine karar verildi. Kasım ayında gerçekleşecek İSKİ Olağan Genel Kurulu'nda zam kararı tekrar gündeme alınacak.

Genel Kurul'da söz alan Tarife Komisyonu Başkanı Hidayet Erdöl, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 16 Mayıs'taki meclis toplantısının 1'inci birleşiminde komisyonumuza havale edilen tarife değişikliği önergesi teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. İSKİ 2019 yılından bu yana 3 yıllık süreçte 6 olağan, 7 olağanüstü olmak üzere 13 genel kurul yapmıştır. Bu genel kurulların 11 tanesinde su tarifelerine zam talebi olmuştur. Bu ay gerçekleştirdiğimiz 14'üncü İSKİ Genel Kurulu'nda İSKİ yönetimi değil CHP ve İYİ Parti grupları zam talebiyle meclisimize gündem teklifinde bulunmuştur. 2019 yılında İBB yönetimi göreve geldiğinde 1'inci kademe konutlarda su metreküp fiyatları 4 lira olup İstanbul olarak büyükşehirler arasında su fiyatında 21'inci sıradayken mevcut İBB yönetiminin bulunduğu 3 yıllık süre içerisinde 1'inci kademe konutlarda su fiyatları 2 kattan fazla artarak 8.33 TL'ye çıkmış ve büyükşehirler sıralamasında 21'inci basamaktan 10'uncu basamağa yükselmiştir. Bugüne kadar İBB yönetiminin zam taleplerini uygulasaydık büyükşehirler arasında en pahalı su İstanbul'da satılacaktı. Sonuç olarak su tarifelerine son zammın İBB'ye bağlı İSKİ yönetimin talebiyle Nisan ayında yapıldığından CHP ve İYİ Parti gruplarının bugün talep ettiği 2022 Yılı Su ve Atıksu tarifelerine uygulanmasını istediği zam oranının bir sonraki olağan genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınması adına iadesini komisyonumuzca uygun görüyoruz" dedi.

İBB yönetimi 5 Nisan'da yapılan İSKİ 2'nci Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 49.9 oranında zam yapmış ve su birim ücretleri 5.56 liradan 8.33 TL'ye yükseldi.

Ayrıca 2022 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifi de güncelliğini yitirdiği gerekçesiyle Tarife Komisyonu'na iade edildi.

Genel Kurul'da İSKİ'ye 3 milyar 176 milyon TL tutarında ek ödenek aktarılması kabul edildi.



İSKİ 2021 FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ

İSKİ Genel Kurulu'nda kurumun sunduğu faaliyet raporuna ilişkin gruplar adına ve şahıslar adına yapılan konuşmalar sonrasında yapılan oylamada İSKİ 2021 Yılı Faaliyet Raporu AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi.

Yapılan oylamada İSKİ 2021 Yılı Faaliyet Raporu 97 kabul oyuna karşın 141 ret oyu verildi. Ancak ret oyları 5393 sayılı belediye kanunun 26'ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında belirtilen 4'te 3 oranında nisap miktarı sağlayamadığı için hukuken İSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Faaliyet Raporu onaylandı.

İSKİ 2021 yılı Mali Raporları Kesin Hesabı da 145 kabul 47 ret oyuna karşın oy çokluğuyla kabul edildi.



DENETÇİ SEÇİMİ YAPILDI

Genel kurulda Avukat Sibğetullah Şahin ile Mali Müşavir Mehmet Erikçi İSKİ denetçisi seçildi. 2021 Yılı İSKİ Denetim Raporu teklif karar olarak oybirliği ile kabul edildi. 2021 Yılı İSKİ Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Denetim Raporu teklif karar olarak oybirliğiyle kabul edildi.