Telif hakları uygulaması yayılacak; Google 1 milyar Euro ödeyecek

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Ulusal, yerel ve uzmanlaşmış medya organlarını kapsayan anlaşmalar şimdilik Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'ya yayılmış durumda. Önümüzdeki dönemde kapsama alanının genişlemesi ve uygulamanın AB'nin diğer ülkelerinde de devreye sokulması öngörülüyor. Ödeme kapsamına girmesi muhtemel medya kuruluşlarının sayısı ise "binlerce" olarak ifade ediliyor. İçeriklere ne kadar ödeme yapılacağı konusunda detay vermeyen Google, geçen yıl Fransa'da bir grup basın kuruluşuna üç yıllığına 62 milyon Euro ödeme yapmayı kabul etmişti. Google ve benzer nitelikteki diğer internet şirketleri üzerindeki baskı sadece AB ile sınırlı değil. Avustralya ve Kanada da medya kuruluşlarına kullanılan içerikle ilgili ödeme yapılmasını mecbur kılan yasaları devreye soktu.