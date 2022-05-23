Ukraynalı çocuklar Türk Ata sporunu öğreniyor! Okçuluk Vakfı’nda ok atmanın keyfini yaşıyorlar

Bilal Erdoğan gençlerin çok güzel yetiştiklerini ve onlardan ümitli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Okçular Vakfı 2013 yılında başta okçuluk olmak üzere ata sporları ile kültürü yaşamak ve yaşatmak adına kuruldu. İstanbul'un Fethine kadar dayanan dünyanın en eski ve köklü spor kulüplerinden biri olma özelliğini içinde bulunduruyor.