Ukraynalı çocuklar Türk Ata sporunu öğreniyor! Okçuluk Vakfı’nda ok atmanın keyfini yaşıyorlar

Geleceğin teminatı çocukların spor ahlakı ve maneviyatıyla yetişmesi için Okçular Vakfı çocuklara ok atmanın incelikleri öğretti. Büyük bir heyecanla ok atan çocuklar duygularını SABAH'a anlattı:
OKÇULUĞU SEVDİLER
Anastasiya Lizbonka: Ok atmayı bilmiyordum. Vakıf sayesinde öğreniyorum. Çok güzel ve heyecanlı bir spor.
Linda Şarkasy: Çok farklı bir deneyim ve bilgi oldu. Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
Aleksandr Lenmar: Ok atmak çok eğlenceli. Filmlerde görürdük, gerçeğini yaşıyoruz.
Daniil Ararat: Ok atmak koordinasyon istiyor. Vücudu geliştiriyor.
Bilal Erdoğan gençlerin çok güzel yetiştiklerini ve onlardan ümitli olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Okçular Vakfı 2013 yılında başta okçuluk olmak üzere ata sporları ile kültürü yaşamak ve yaşatmak adına kuruldu. İstanbul'un Fethine kadar dayanan dünyanın en eski ve köklü spor kulüplerinden biri olma özelliğini içinde bulunduruyor.
Vakıf, ata sporlarının milli, tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve eğitim nitelikleriyle kavranması kültürel bilinç oluşturulması için çalışmalarda bulunuyor. Ata sporları ile bütün spor dalları bugünün ve geleceğin nesillerine sevdiriliyor. Sporcuları eğitmek, maddi ve manevi olarak desteklemek, eğitim ile spor tesisleri kurmak, ata yadigârı tesis ve alanları aslına uygun canlandırmak isteniyor.