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Giriş Tarihi: 23.5.2022 09:17

Yargıtay Başsavcısı Şahin Özbekistan’a gitti

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Yargıtay Başsavcısı Şahin Özbekistan’a gitti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Özbekistan Cumhuriyet Başsavcısı Yuldashev Nigmatilla Tulkinovich’in daveti üzerine Özbekistan’a gitti. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacak.

Ziyaret kapsamında Özbekistan Başsavcısı Tulkinovich ile yapılacak görüşmeler sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ile deneyimlerin paylaşılması amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanacak.

Ziyaret sırasında Başsavcı Şahin ve beraberindeki heyet, Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanı ve Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Mahkeme Başkanı ile bir dizi görüşmeler yapacak. Ayrıca heyet, Semertkant, Buhara Bölge Savcılıkları ve Yüksek Mahkeme Başkanları ile de görüşmeler gerçekleştirecek.

Özbekistan ziyaretinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'e, Yargıtay İdari Savcısı Bahattin Azizağaoğlu ile Dış İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. İlknur Altuntaş eşlik ediyor.

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Yargıtay Başsavcısı Şahin Özbekistan’a gitti
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