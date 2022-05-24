CHP’nin Maltepe şovmeni Nusret Güllü’yü arkadaşları anlattı! ’Alavere dalavere yapıyor’

Şirket sahibinin ailesi ve çocuklarına özel ilgili gösterdiğine dikkat çeken arkadaşları, Güllü'nün çalışma taraftarı olmadığını hatta fırsat buldukça gelip destek almaya çalıştığını bildirdi. Çalışanlar patronlarının kendilerin her türlü desteği ve yardımı sunduğuna da dikkat çekti. Çalışma arkadaşlarından biri Güllü'nün Kurban Bayramı'nda gelip kurban eti aldığını ve ardından çekip gittiğini belirterek, "Akşam televizyonda gördüm." dedi.