CHP’nin Maltepe şovmeni Nusret Güllü’yü arkadaşları anlattı! ’Alavere dalavere yapıyor’

CHP'nin Maltepe mitinginde sergilenen tiyatro yeni skandallarla deşifre oluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli kişi gözler önünde bir şova imza atarak miting alanında ayağındaki terliği gösterdi. Güllü, "Geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" ifadelerini kullandı.
ÇİLİNGİR SOFRALARINDA TARZ GİYİMLİ FOTOĞRAFLAR
Durumun tiyatro olduğu ise çok geçmeden ayyuka çıktı. Nusret Güllü'nün sosyal medya hesapları incelendiğinde çilingir sofralarında fotoğrafları ve tarz giyimi tüm dikkatleri üzerine topladı.
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
Güllü'nün yalanının ortaya çıkmasının ardından A Haber olayın perde arkasını ortaya çıkardı. Güllü'nün çalıştığı yeri tespit eden A Haber ekibi eski çalışma arkadaşları ve patronuyla konuştu. "Geçinemiyorum" diyen Güllü'nün 3 ay çalıştığı iş yerinden hiçbir sebep göstermeden ayrıldığı ortaya çıktı. Çalışma arkadaşları da Güllü'nün kendileriyle birlikte çalıştığını doğruladı.
Şirket sahibinin ailesi ve çocuklarına özel ilgili gösterdiğine dikkat çeken arkadaşları, Güllü'nün çalışma taraftarı olmadığını hatta fırsat buldukça gelip destek almaya çalıştığını bildirdi. Çalışanlar patronlarının kendilerin her türlü desteği ve yardımı sunduğuna da dikkat çekti. Çalışma arkadaşlarından biri Güllü'nün Kurban Bayramı'nda gelip kurban eti aldığını ve ardından çekip gittiğini belirterek, "Akşam televizyonda gördüm." dedi.
Nusret Güllü'ye ulaşan A Haber ekibi iddiaları kendisine sordu. Güllü, çalıştığı yerlerden neden ayrıldığı sorularına kaçamak cevap vererek, "Adamın işine yaramadım" dedi.
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Ancak çalışma arkadaşları işten kaçan Güllü'yü patronlarının işe tekrar aldığını belirtti. Güllü'nün patrona, "Hacı ağabey düğün yapacağım" diyerek işten ayrıldığı ortaya çıktı.
GÜLLÜ SAHNEDE NE DEMİŞTİ?
CHP'nin Maltepe'de düzenlediği Milletin Sesi mitinginde sahneye çıkarılan Nusret Güllü isimli vatandaş, kağıt toplayarak geçindiğini söylerken, "Pazarlardan artıkları toplayarak onlarla geçiniyorduk. Şimdi domates oldu 20-25 lira o ezik domatesi de atmıyorlar artık, onu da toplayamıyoruz" dedi.
Güllü ayağındaki terliği çıkararak, "Daha geçen güne kadar avrat ayakkabısı giyiyordum. Bunu da çöpten alıp giymiştim" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Nusret Güllü'nün yanında bir kadınla alkollü çilingir sofrasında çekilen fotoğrafı, mitingde söyledikleriyle bir hayli zıt düştü.
"Pazardan çürük domates topluyorum" diyen Güllü'nün diğer fotoğraflarındaki giyimi ise oldukça yerinde gözüküyordu.
TİYATROYA CHP MEDYASI DA DESTEK VERDİ
CHP'nin yeni tiyatrosuna muhalif medya da destek verdi. Sözcü gazetesi, Maltepe mitingi içerisine Nusret Güllü'nün açıklamalarını da ekleyerek, "Artık dur demenin zamanı geldi" başlığı attı.